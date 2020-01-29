南科管理局已經將台積電計畫興建3奈米廠的土地正式移交，目前展開施工的先期作業，原先是南科地標之一的造型水塔則將拆除走入歷史。（莊曜聰攝）

台積電晶圓18廠5奈米製程的廠房已經接近完工，生產機具陸續進駐，預計第二季就開始量產；至於三奈米廠區的用地，南科管理局今年1月1日將土地移交，目前台積電已在周圍架設圍籬，開始施工，預計2年後完工，到時3奈米投產，南科的產值可望突破1兆元。

因應台積電廠區的完整與3奈米製程用地的需求，南科管理局將原先做為滯洪池的安定湖全部畫設為台積電廠區用地，南科管理局則將原本位於烏橋一、二路的宿舍區，改建為滯洪池，目前已經架設起圍籬施工開挖，希望能趕在汛期前完工，以因應原本園區的滯洪需求。

台積電在南科園區投資興建的晶圓18廠，歷經2年的施工，已接近完工階段，多數廠房已經興建完成，生產的機台並陸續進駐，完成裝設，正在進行最後的測試階段，若一切順利，預計在第二季就可正式量產5奈米製程的晶圓。

在5奈米廠區完成之後，3奈米廠區也接續進行相關的工程，南科管理局指出，3奈米廠區的基地以安定湖為主，土地在今年1月正式撥交給台積電，台積電工程單位已將湖內的蓄水抽光，並展開施工的先期作業，目前周遭都架設圍籬，並設置人員與車輛出入的管制門口，至於曾是南科地標之一的造型水塔，也將於近期內拆除，隨著安定湖的填平走入歷史。

南科管理局表示，目前南科園區的總產值接近8000億元，未來台積電5奈米投產後將持續增加，2年後3奈米廠順利完工投產，屆時南科園區產值可望突破1兆元，且隨著南科三期的規畫，引進更多相關廠商，南科將成為台灣高科技產業的重鎮。

(中時 )