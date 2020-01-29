大陸新型冠狀病毒疫情嚴重，如果員工被公司強派到大陸，可以拒絕嗎？勞動部昨表示，如果公司未依規定提供安全設備及措施，就強派員工強往大陸疫區工作，員工可終止勞動契約，資方要付資遣費。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉行記者會，勞動部職業安全衛生署主秘林毓堂表示，將訂定疫情期間的「職業安全指引」，企業有義務提供必要預防設備及措施，以防止勞工受傷害；如果違反規定，將被罰3萬元到30萬元。

林毓堂表示，「職業安全指引」的內容包括雇主要對工作環境設備、器具進行消毒，對員工提供個人防護，及不得禁止員工戴口罩工作等，並要提供教育安全訓練，以讓員工安心上班。

現在疫情正嚴峻，許多企業還是派員工到大陸工作，員工可以拒絕嗎？林毓堂說，中國大陸尚未控制疫情，因此企業應以勞工安全為考量，如非必要，避免指派員工前往大陸工作，應改以視訊或電傳維持企業營運。

如果公司還是強派員工前往大陸，林毓堂說，那公司必須提供安全設備及措施，否則員工可以終止契約，公司方面還要付給員工資遣費。

(中時 )