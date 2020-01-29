春節走春、闔家出遊，還不知道要去哪裡踩點嗎？美景不遠求，不用去日本，快來台電蘭陽電廠附近走走，帶家人來看「櫻花大爆發」！蘭陽電廠同時也是安農溪的終點，溪畔自行車道規畫良好，從羅東運動公園方向過來，可以騎著鐵馬迎風望見遼闊的稻田、銀柳田。電廠週遭的天送埤火車站更是美食集散地，卜肉、三星蔥油餅、包子、草仔粿絕對不容錯過。

台電表示，每年一月底至二月底正是緋紅櫻大爆發的季節，蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段，就是在地人口耳相傳長達三公里的櫻花公路，從台七丙公路，途中經過拳頭姆步道入口，一直走向賞櫻終點的櫻花公園，沿途櫻花盛開，藍天下一片粉紅，慢慢步行彷彿走在北海道的靜內櫻花道，感受落櫻繽紛的絕妙感受，這樣的美景就在宜蘭的蘭陽電廠旁！有毅力的民眾可以選擇騎鐵馬過來，安農溪自行車道從羅東近郊的歪仔歪橋開始，途經分洪橋公園，一直到蘭陽電廠，全長17.2公里，沿路的地形平緩，一路上風光明媚。如果只想看櫻花，也可以直接驅車前往三星路八段。

台電蘭陽電廠指出，走在美麗的櫻花公路上，往左邊一看，蘭陽發電廠天埤機組就在腳下，興建於日據時期的蘭陽電廠，由同仁鑽地開鑿引水隧道，攔截蘭陽溪溪水引入人造蓄水池「九芎池」沉沙，再供天埤機組發電。由於發電尾水排放穩定，水質清透，使得這條原名為「電火溪」的小河，瞬間變身為農民賴以為生的「安農溪」，流經之處滋養了三星蔥、上將梨及稻米等作物，這條公路上讓人沉醉的櫻花樹們也同時接受了安農溪日夜的灌溉。

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