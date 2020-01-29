2020年和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月27日（四）至3月2日（一）規畫「和平紀念日疏運」，期間加開110班次列車（南下57班、北上53班），總計5天提供841班次列車的旅運服務。

開放購票時間自1月31日（五）凌晨零時起，可透過「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。高鐵公司亦提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，歡迎旅客趁著春暖花香的季節安排出遊行程，一同「搭高鐵．遊台灣」。

(工商 )