全球第三大工具機集團友嘉集團總裁朱志洋基於員工人身安全，不單在除夕前做出大陸杭州及鄭州兩地工廠延後至2月10日開工，還在春節期間先後發出兩封關懷信，除慰問湖北省及武漢市員工，並為他們加油打氣外，還請大陸全體員工也發短信或電話關懷湖北省及武漢市員工。

朱志洋另外發短信給友嘉集團主管，說明他當時在大陸蕭山未有感染病例，杭州病例感染也不嚴重的情況下，斷然決定杭州及鄭州兩地工廠延後至2月10日開工，是以員工安全為第一考量，不要以企業經營生產為優先。也希望各主管能充分了解，員工的安全，重於一切，不能有任何一點疏忽。寧願犧牲獲利，也要以員工安全為第一優先考量。

朱志洋寫給湖北省及武漢市同仁的短信表示：「大家好，我是朱志洋總栽，此次武漢發生非典型肺炎，在短短的二天內迅速曼延，造成非常嚴重，情況特殊，湖北15縣市封城，對大家的日常生活作息，人際交往，產生不便，尤其是心理負擔更加吃力，志洋及其他主管及同仁卻愛莫無助，幫不上忙，甚感歉疚與不安，此為非常時期，尚請大家能同舟共濟，堅持下去，留在家里，非必要不要外出，如需外出，務必戴口罩，勤洗手，這次非典可能尚需一段時間始能排除，懇請大家忍耐再忍耐，堅持再堅持。放寬心懷，勇敢正向面對，放鬆心情.，在家裡與家人好好善用此時光，建立美滿和諧幸福的家庭。謝謝大家的配合。志洋与其他省市，台灣同仁，其他國家同仁會與大家心連心在一起，並為國家祈福，為大家祈福。相信很快就會一起渡過這次之難關。祝福大家新年快樂，闔家平安，身體健康，非典早日排除。」

朱志洋也在春節期間寫給中國大陸各省市所在地的集團同仁，朱志洋短信內容：「大家好，新年快樂，我是集團朱總裁，此次武潢肺炎非常嚴重，目前全國巳近三千人確認感染，尤其武漢及湖北省最為嚴重，也巳實施近二十城市封城。造成武漢及湖北省同仁之生活起居非常不便，精神壓力巨大，但是我們大家卻心有于，而力不足，愛莫無助，非旦幫不上忙，且也無法為他們盡任何心意，志洋在此懇請全國各地同仁多與他們用電話、用短訊關懷湖北及武漢的同仁。替他們加油，心連心在一起加油，一起努力，一起堅持，一起陪同他們共渡此艱辛之時段，好嗎？謝謝大家。

同時，此時全國各地亦因武漢肺炎而受波及，除西藏外各位多有疫情。且情況愈來愈嚴重，如迄昨（27）日浙江巳達173例，更令人擔心的是昨天就一口气增加45例，代表疫情之控制非常嚴浚，其他省份亦同，此時此刻，志洋在此呼籲全國同仁務必配合政府之指令，每位同及同仁家屬務必做好一切必需的防範措施，每天量三次體溫，出門戴口罩，勤洗手，勿去醫院，人群聚集之處，避免走春，改用電話，短訊拜年，隨時注意政府發佈之訊息並配合執行。每日申報自己及親屬健康狀況，利用春節延休，在家多陪家人，儘量少外出，此次武漢肺炎事發突然，且短期間迅速漫延，有賴大家一起努力，共体國艱，嚴格遵守國家防疫規定，相信以政府及民間力量，實施隔離及醫療照顧等雙管齊下，定能度過此次難關，拜託大家全力配合。辛苦各位了。謝謝大家。也祝福大家，新年快樂，闔家平安，身體健康，幸福美滿。」

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