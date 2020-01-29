進口醫療防疫品免稅 還能快速通關 17:422020/01/29 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎來勢洶洶，海關即刻啟動「防疫物品快速通關單一窗口」機制。財政部關務署表示，疫情所需之防疫物資與醫療器材進口通關時，各關將立即辦理並協調簽審單位，提供最快速便利的貨物通關服務。 進口供防疫之物資與醫療藥品及器材、環境清理消毒所用機具及藥劑等物品，因時間急迫未及時依程序向衛生福利部申請免稅核准文件時，可按「救濟物資進口免稅辦法」規定，向進口地海關具結係供防疫之用，並於貨物放行隔日起2個月內補辦申請手續，以免徵進口稅費。 (工商 ) #進口 #防疫 #免稅 #物資 #醫療 也許您會感興趣 推薦閱讀 選後蔡馬首同台 蔡：團結對抗武漢肺炎 03:052020/01/25 政治 嬰兒外出怎麼防疫？ 醫生：牢記這3招 11:162020/01/25 生活 2020武漢風暴》武漢市徵用24家醫院、萬張床位收治發熱病人 14:192020/01/25 兩岸 防疫升級，中市大眾運輸運將出勤要量體溫 17:522020/01/25 生活 2020武漢風暴》媒體搞烏龍 染肺炎去世醫生非防疫醫療人員 18:032020/01/25 兩岸 因應武漢肺炎風暴 韓國瑜今晚急回高雄坐鎮穩定民心 20:132020/01/25 政治 武漢將另建雷神山醫院 再增床位1300張 20:572020/01/25 兩岸 2020武漢風暴》破天荒！習近平首次春節召開黨中央防疫會議 21:102020/01/25 兩岸 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 陸疫情物資快通關 川普承諾美援 04:092020/01/29 焦點新聞 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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