因應武漢肺炎來勢洶洶，海關即刻啟動「防疫物品快速通關單一窗口」機制。財政部關務署表示，疫情所需之防疫物資與醫療器材進口通關時，各關將立即辦理並協調簽審單位，提供最快速便利的貨物通關服務。

進口供防疫之物資與醫療藥品及器材、環境清理消毒所用機具及藥劑等物品，因時間急迫未及時依程序向衛生福利部申請免稅核准文件時，可按「救濟物資進口免稅辦法」規定，向進口地海關具結係供防疫之用，並於貨物放行隔日起2個月內補辦申請手續，以免徵進口稅費。

(工商 )