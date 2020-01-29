美國商務部28日公布去年12月資本財訂單，其中被用來衡量商業支出計畫的非國防資本財訂單，在排除飛機後，下跌0.9％，創下去年4月以來最大跌幅。

這除了反應美國商業投資在上季進一步萎縮，料將拖累經濟成長，也突顯先前受到中美貿易戰波及，已令企業支出與製造業成為美國經濟最疲弱的一環。

由於聯準會28日起將召開為期兩天決策會議，該數據也強化外界預期決策官員將透過該會議，重申至少到年底利率將會維持不動。

(工商 )