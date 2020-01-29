美上月核心資本財訂單 近8月最慘 17:422020/01/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部28日公布去年12月資本財訂單，其中被用來衡量商業支出計畫的非國防資本財訂單，在排除飛機後，下跌0.9％，創下去年4月以來最大跌幅。 這除了反應美國商業投資在上季進一步萎縮，料將拖累經濟成長，也突顯先前受到中美貿易戰波及，已令企業支出與製造業成為美國經濟最疲弱的一環。 由於聯準會28日起將召開為期兩天決策會議，該數據也強化外界預期決策官員將透過該會議，重申至少到年底利率將會維持不動。 (工商 ) #資本財 #訂單 #美上 #最慘 #美國商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 美專家：這一關鍵 讓流感在美比武漢肺炎更具威脅 18:002020/01/25 國際 三寶上空騎車爽洗鴛鴦浴 下場超慘 19:132020/01/25 日常 封殺新規老美陷分歧 華為想活命卻還早得很 09:002020/01/26 財經 校花慘淪傭人 人夫嗆：還不是免費當保姆 11:532020/01/26 兩岸 慘！雪隧北上回堵6.5公里 15:212020/01/27 生活 國5、蘇花改慘變停車場 分段式放行仍難消化 18:472020/01/27 生活 肺炎大爆發 蘋果追加10％訂單GG了 16:552020/01/28 財經 陸3度拒美衛生協助 美將擴大20機場篩查旅客 11:152020/01/29 兩岸 獨》疫情衝擊恐慘過SARS 觀光業紓困協調會議明登場 11:432020/01/29 生活 財經熱門新聞 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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