因應武漢肺炎疫情持續升溫，為確保口罩供應國內所需，及確保國人健康，經濟部已於23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期1個月的期間，管制CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94％及以上者」及CCC6307.90.50.20-4「其他紡織材料製口罩」出口。

財政部關務署指出，該二項稅號貨品，若出口人未申報輸出許可證號，海關將不予收單；而海關也會加強審核出口報單，以確保口罩供應國內需求及國人健康。

(工商 )