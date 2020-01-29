口罩管制出口 關務署：加強審核報單 17:422020/01/29 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎疫情持續升溫，為確保口罩供應國內所需，及確保國人健康，經濟部已於23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期1個月的期間，管制CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94％及以上者」及CCC6307.90.50.20-4「其他紡織材料製口罩」出口。 財政部關務署指出，該二項稅號貨品，若出口人未申報輸出許可證號，海關將不予收單；而海關也會加強審核出口報單，以確保口罩供應國內需求及國人健康。 (工商 ) #口罩 #確保 #關務署 #加強 #報單 也許您會感興趣 推薦閱讀 嬰兒外出怎麼防疫？ 醫生：牢記這3招 11:162020/01/25 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 武漢肺炎：醫用口罩能防止病毒傳播嗎？ 16:572020/01/26 國際 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 初三搶口罩 田中口罩觀光工廠人潮擠爆 12:042020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 陸客狂買口罩 亞洲多國大缺貨 17:292020/01/28 國際 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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