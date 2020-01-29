武漢肺炎疫情不斷升高，讓許多人的農曆春節假期過得忐忑不安，三立八點檔《炮仔聲》男主角黃少祺，雖然難得放了5天假，大年初五（29日）開工的他直言，今年過年非常沒過年氣氛，主要是疫情很嚴重，他有好多大陸朋友都傳訊息說這次真的非常非常嚴重，讓他很擔心，所以過年期間幾乎是買食材在家自己煮，不像以前都到外面大吃特吃！

但畢竟是過年，不讓小孩出門透透氣也說不過去，黃少祺說：「小孩ㄧ直想出門，帶他們出門可忙翻了，有去科博館、KTV唱歌和看埃及展覽，除了拍照外，其餘時間都逼著小孩全程都戴口罩，還給他們噴酒精、勤洗手。得看緊孩子，深怕他們隨手拉掉口罩或東摸西摸的手上沾細菌。」

為了犒賞自己去年辛苦拍戲，黃少祺過年期間特別買了一支最新可摺疊的手機，花費大約5萬多，結果因為帶兒子去開卡丁車，小兒子的車突然暴衝，他嚇到連忙跑去拉住，過程中手機從口袋掉出，損傷嚴重，他很樂觀笑說：「好加在孩子沒事！」看著孩子們玩得開心，他已經很滿足。

這次他和小孩的同學家人一起去KTV唱歌，三個家庭湊在一起更是熱鬧，黃少祺說，他心想難得帶他們去唱歌，就盡情地亂唱吧，結果小朋友們拿著麥克風不放，一直挖挖挖挖亂叫吵翻天，比大人玩得還起勁。

(中時 )