在選舉期間擁有高人氣的民進黨立委候選人吳怡農，今（29）日上午受邀到松山霞海城隍廟發紅包，對於外界頻頻拱選下屆台北市長，吳怡農直言「我絕對沒有資格選台北市長」，強調談市長及任何選舉都太早，打算繼續在民間推動之前在做的工作。

吳怡農在本屆立委選戰敗給國民黨立委蔣萬安後，擁有大批「農婦」粉絲的他，頻頻被外界拱上對決國民黨下屆台北市長熱門人選的蔣萬安，在2022再度上演「雙帥對決」；不過吳直言，半年前自己都不知道今天會站在這裡，所以談市長或任何選舉都太早，至於接下來打算繼續推動之前都有在做的工作。

松山霞海城隍廟今天初五為了給民眾開工討吉利，發放發財金錢母，並加碼贈送各國錢幣的開運紅包給排隊前6名的信眾，因應近期武漢肺炎疫情蔓延，廟方也首次禁止民眾摸財神鬍鬚，並準備30瓶酒精給民眾雙手消毒防疫；吳怡農笑說，過年期間做的事情是「就休息，睡得很飽！」

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(中時電子報)