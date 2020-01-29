台中8旬黃姓老翁汽油用罄，拋錨受困中橫與妻躲在車內避寒。（許家寧翻攝）

合歡派出所員警鋪好被褥、暖燈讓二老取暖。（許家寧翻攝）

連日低溫合歡山日前降下白雪，台中一對8旬老夫妻25日凌晨開車出遊行經中橫公路，汽油用罄拋錨在路旁，夜裡氣溫驟降只有9度，老翁偕妻瑟縮躲在老車裡避寒，合歡派出所警員冒著寒風營救脫險，憂心老人體力熬不過漫漫長夜，恐有失溫危機。

合歡派出所指出，25日起合歡山氣溫驟降至10度以下，入夜後嚴寒難耐，凌晨3點半，一名南投羅姓民眾開車至派出所前向警求助，值宿員警呂小平耐著寒冷，從被窩裡伸出頭朝監視器一看，趕緊起身，才得知有2人受困台8線113公里處大禹嶺路段。

員警獲報立即驅車前往，由於當時氣溫只有9度，老翁車內並無暖氣，且車屬暗墨綠色，恐有遭往來車輛追撞之虞，警方冒著冰雨，趕緊上前敲車窗詢問，看見黃姓老翁偕妻躲在車裡避寒已近2小時，遂攙扶二老坐上警車，載回派出所安置照料。

警方詢問才知，兩人經常開車出遊，走遍全台各地，當天兩人前往宜蘭旅遊，夜間途經中橫要返回台中，未料老車性能不佳，爬坡有如龜速，到達關原段時已經凌晨，更慘的是，油表燈早已亮起警戒燈，但關原加油站已關門停止營業，只能硬著頭皮往武嶺開。

結果還沒到大禹嶺就汽油一滴不剩，拋錨在路邊，兩老遂躲在車內彼此依偎，等待天明，員警遞上熱茶、熱包子供老夫妻解飢驅寒，發現兩老鶼鰈情深、恩愛逾常，加上長年耕農，磨出一身的古意，受困時仍靠自己想辦法，不好意思叨擾他人求助。

員警鋪好被褥，請兩人小睡一下，清晨7點老翁就起床打開派出所大門，執意返家，警方攜帶汽油前往拋錨地幫老車加油，叮囑老翁駕車一定要小心慢行，老夫妻則滿心感謝兒孫輩的員警溫馨照料，也邀員警將來到台中時一定要找他們喝茶。

(中時 )