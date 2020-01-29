春節七天連假要結束了，許多民眾開始驅車返家準備開工，國道一號彰化路段每逢春節必塞，下午開始湧入車潮，部分路段車速降到40公里以下，但因初三、初四有民眾提早北返，因此車流狀況比前兩天還好，車多的部分像是國一北上員林路段與台中以北、國三彰化系統以北、國六轉國三等路段，警方表示這兩天陸續有民眾提早北返，晚間應該只會有車多狀況，不至於有塞車情形。

國道三隊交通組長張弘杰表示，今天下午1點左右北上開始湧現車潮，國道１台中路段往北一路到豐原、后里都是車多情形，彰化北斗北上到埔鹽路段也是，但有些民眾提前返家，車流狀況已經比前兩天還好，這兩天陸續有發生近30起的零星事故，但所幸都沒有人員受傷。

高公局也建議，民眾如過怕塞車，除了事前可以利用旅行時間查詢系統查詢最佳出發時間，可以利用高公局1968網站或App查詢目前最新路況，提早改走替代道路，在高速公路容易壅塞路段，多例勇省道替代國道，不但節省時間還能免於塞車之苦。

(中時 )