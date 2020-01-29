台大醫院今起門診全面恢復正常開診，為因應大批患者突然湧入，導致武漢肺炎潛在病例沒有按照分流動線，引起交叉感染，台大醫院比照SARS當年措施，今天正式啟動「疫病門診」，提供14天內從武漢、湖北，以及路港澳地區回台的發燒或呼吸道症狀患者，可網路掛號就醫，但今天中午就已經滿掛。

台大醫院發言人王亭貴表示，新開設的疫病門診位於西址旁，專門收治14天內從武漢、湖北，以及以外的中港澳區域回台灣，且有呼吸道症狀或發燒的病人，會立即進行流感快篩及新型冠狀病毒的快速核酸檢驗。

疫病門診可透過網路掛號也可以現場掛號，今天開診第一天，已有位從上海回國的台商，因有咳嗽症狀，透過網路在疫病門診掛號。

王亭貴表示，目前疫病門診有兩診，預估每診每天可診治10到12個病人，若病人數量多，將再加開，現場加號也不需轉診單。

疫病門診由感染科或胸腔內科專科醫師支援，也有獨立的掛號櫃台、抽血檢驗、領藥部門。如果需要照X光的病人數量多，將視狀況安排救護車送病人至急診隔離區照X光。

若是14天內曾去過武漢或湖北，且有發燒或呼吸道症狀的病人，則不需要疫病門診，可直接到急診就醫並主動告知症狀及旅遊史。如果在疫病門診發現有病人符合上述符合通報定義的條件，也會安排離開疫病門診，立刻轉至急診就醫。

另外如果是14天內沒有中港澳旅遊史，有發燒或呼吸道症狀的病人，可直接到內科或家醫科門診就醫。

此外，為了集中管理，台大醫院也封閉部分出入口，並在主要出入口加設了紅外線體溫感測器。開放的門口，西址主要出入口有三，包括大門、青島西路側門、牙科部側門。兒童醫院主要出入口有二，包括正門和後門。東址主要出入口有二，包括正門及急診側門，公園路之復健部側門則會管制，僅供行動不便者通行。

(中時 )