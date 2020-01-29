2024總統大選，誰有機會坐上大位？命理師小孟老師以塔羅牌來看大選的運勢，直指國民黨籍的新北市長侯友宜2024若出來選總統，當選機率蠻高的。

小孟老師在政論節目《新聞面對面》指出，以面相來看，賴清德有龍的那個型，有心要選的話，是蠻有機會的。不過，賴清德是天秤座，天秤座在2020和2021年，尤其是明年，他的運勢會稍微下滑，但是2024年整個運勢都會往上走，他也會修正他的觀念和想法。

小孟老師表示，侯友宜是雙子座，屬雞，他2024若出來選總統，當選機率蠻高的，甚至比準副總統賴清德還要高。他和韓國瑜走的軌跡很像，聲勢會慢慢上來，加上侯友宜和朱立倫是同月同日生，也就是侯友宜有朱的溫吞，但他也會有韓國瑜的優點。

至於民眾黨主席、台北市長柯文哲的運勢，由國民黨北市議員秦慧珠幫柯抽牌，抽到錢幣六的正位。小孟老師解讀說，柯文哲若2024要出來選總統，得票率也是蠻高的。但他也提醒柯P，自己的民眾黨要小心，可能會發生已經當選的人突然傾向大黨，因此他的經營要再內斂一點、包容性要再高一點。

(中時電子報)