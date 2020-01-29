冬天賞梅、春天賞櫻！日本關東除了東京，鄰近的神奈川縣也有另一種美淡粉紅梅花，還有鮮豔的紅色、純白以及黃色等，每種顏色都有不同的風情和印象，遠眺大片梅園，背後是壯麗富士山。等梅花盛開後，緊接著二、三月的櫻花又是飄粉紅，除了櫻花，還能看到黃色油菜花。大片繽紛，讓春天更浪漫。

三溪園 觀梅會。（神奈川縣 提供）

★三溪園 觀梅會：自古至今相當有名的賞梅名所「三溪園」。2月至3月期間，將會有約600棵梅花在此綻放。絕不能錯過如同龍趴在地上的臥龍梅和花萼為綠色的綠萼梅等多種珍貴品種的梅花。

田浦 梅之里。（神奈川縣 提供）

★田浦 梅之里：有約2,700棵以上的梅花在此盛開的賞梅名勝。是三浦半島唯一的梅林，也入選為「Kanazawa花之名所100選」。這個時期正好迎接水仙花的最佳觀賞時期。這裡還設置有許多遊樂設施的廣場哦，是親子出遊的絕佳選擇。

★小田原 梅花祭：在數個地區同時舉辦的小田原梅祭。在主會場「曾我梅林」約35000棵梅花以富士山和箱根山群為背景並一齊盛開的景色相當出名。在梅花祭的期間，將有小田原提燈舞及舞獅表演；還能夠在商店內購買到梅子果醬等伴手禮哦。

★湯河原 梅之宴 （幕山公園）：在能與壯麗自然景觀相遇的幕山山麓，有一片由4,000棵梅花樹打造而成的「梅花地毯」。湯河原梅林限定的「梅子口味霜淇淋」等特產也千萬別錯過。

②早櫻特輯！

三浦海岸櫻花祭，也能欣賞油菜花。（神奈川縣 提供）

★三浦海岸櫻花祭：京急線三浦海岸站的鐵道沿線，栽種了長達1公里、約1000棵的河津櫻花，自2月上旬起開花，並同時舉辦三浦海岸櫻花祭。期間中，油菜花也將會同時綻放，打造出一幅繽紛色彩的春天景色哦！在車站前特別設置的小攤販，還能購買到三浦的特產品，千萬別錯過啦

MATSUDA櫻花祭 河津櫻。（神奈川縣 提供）

★MATSUDA櫻花祭：搭乘小田急線從新宿前往松田町，不須轉乘相當方便；這裡從1月開始，面向富士山的那一面山丘有一片盛開的河津櫻。祭典期間在町內將會舉辦多項有趣的活動。

(中時電子報)