今年春節連假七天，位於台鐵、高鐵站的百貨商場均受惠，其中微風北車店更成長2成，而全台七店有五店屬於軌道商場的Global Mall環球購物中心更以250場活動帶動人潮成長3％、業績成長7％。

Global Mall指出，今年春節連假除福袋、燈籠海、福蛋機等引發打卡潮，並祭出聯名卡一路發滿額贈、天天刷GMpay點數4倍送等，加上返鄉出遊人潮以及濕冷天氣影響成功帶動人潮；像是新北中和店表現亮眼的業種主要在生活居家用品及餐飲，成長超過1成，尤其新北中和去年改裝超過60個櫃位，春節連假顯現改裝後效益，像是B2樓層打造的生活大街，如咖樂迪咖啡農場、MINISO，還有多家新北首家餐飲，如祥富水產沙茶火鍋超市二代店、燒肉LIKE、大心新泰式麵食、大戶屋等，多個複合式選物品牌，如niko and…、EWEAR.FAVVI等，滿足不同年齡層顧客。

而Global Mall板橋車站店，受惠近期環狀線開放試乘，在返鄉出遊人潮帶動下，人潮成長超過15％、業績成長10％，其中尤以餐飲成長幅度最高達15％；且因應武疫情持續中，Globall Mall全台七店早於春節連假前即開始宣導，進行員工自主管理，並設置檢驗站，上班同仁需測量體溫，同時每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕消毒，各出入口備有酒精消毒液提供使用，現更全面要求賣場同仁全程配戴口罩，全面加強防疫措施。

(工商 )