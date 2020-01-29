泰國航空針對武漢冠狀病毒，宣布針對疫區航班做強度消毒，並採用HEPA過濾器，其他航班也都做危機控管。泰航台灣公司指出，目前航班載客率沒有明顯降低，但因旅客可以上網取消訂位，要等30日上班後才看得出後續客載情形。

泰航總裁Mr Sumeth Damrongchaitham於1月28日表示為因應此冠狀病毒之擴散，確保並建立旅客對旅遊衛生安全之信心，泰航及泰微笑航空己成立危機控管中心並與政府相關部門配合採取下列措施-

1.搭機旅客監控系統：如發現疑似患者通報機場相關單位並檢測是否飛行無慮。

2.飛航期間機艙內措施：針對高感染地區之航線組員須配戴口罩及手套；禁止旅客接觸機上餐飲器具；增加盥洗室之清潔次數；機上備有口罩提供給出現相關症狀之旅客，並將立即通報目的地之疾管單位。

3.機艙之清潔措施：針對來自中國地區之航班噴灑calla1452消毒液，消毒液噴灑15分鐘並密閉30分鐘以收成效；機艙內空調採用HEPA過慮，針對機艙內5大區域36處做強度之消毒清潔，其中包括座位前方置物袋，機艙內部，座椅，餐車及廁所。嚴格要求清潔人員須配戴口罩手套，廢棄物須密閉且妥善處置，清潔後使用抗菌清潔液。

4.提供工作人員正確疫情資料、各項防疫措施以及完善之醫療保健。

5.暫停載運高感染地區之貨運同時確保貨運倉儲之衛生清潔。

6.所有空中餐飲之食材採購須符合GAP標準，製作過程需符合各項安全規定且確保運送過程之清潔衛生。

泰航及泰微笑在此時刻視旅客之飛航衛生安全為首項要務，力求提供旅客衛生無虞的舒適飛行旅遊。

(工商 )