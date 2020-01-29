手機已成為每個人的基本配備，聰明消費所帶來的各項優惠更是現代人的「小確幸」。為此，8大公股銀行及上海商銀攜手大型連鎖店家，將在今年舉辦一整年的行銷活動、檔檔活動都讓消費者享有高額回饋，為了盡早享用各項優惠，可以趕緊申請使用「台灣Pay」。

第一季起，消費者到頂好超市、JASONS超市、鬍鬚張魯肉飯，用「手機輕鬆掃一下」台灣Pay，最高可享有25％消費回饋。無論使用支援「台灣Pay」的金融機構「行動銀行APP」或透過「台灣行動支付APP」，都可享有優惠。

此外，8大公股銀行更加碼5％信用卡刷卡金回饋。即日起至3月底前，民眾只要到全台貼有VISA、MasterCard、JCB三大國際組織標誌的特約商店，使用8大公股銀行信用卡，以「台灣Pay綁定信用卡」方式掃碼結帳，即可享有5％刷卡金回饋，每戶每月上限300元。

「台灣Pay」為國內營造了友善、便捷的行動支付環境，也將在第二季起攜手八方雲集、馬可先生、三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、Q burger饗樂餐飲、聖德科斯、小北百貨、丁丁藥局、太和工房等大型連鎖店家，舉辦一連串大型行銷活動，讓民眾一整年隨處走走都能輕鬆賺好康。

抓緊時間下載往來金融機構的「行動銀行APP」並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定金融卡或信用卡，早申請早享優惠，可以在金鼠年賺好賺滿、豐收滿滿，活動內容可見「台灣Pay」網站及「8大公股銀行」官網。

(工商 )