高雄銀行迎新春慶鼠年，首推525我愛我寵愛卡友現金回饋專案，2020年1月1日起至6月30日止，持高雄銀行信用卡單筆消費滿525元即可享有全台加油站高達5％現金回饋、網路購物與餐廳享2.5％現金回饋。

高雄銀行不僅寵愛長久以來的既有卡友，更歡迎新申辦高雄銀行信用卡的客戶，特別加碼贈送首刷禮525元，申辦信用卡電子帳單再送7-11現金折價券50元。

高雄銀行近年積極推展數位金融服務，搭配推行各項行動支付回饋活動，成功吸引更多年輕族群。

新春第一炮祭出信用卡525寵愛卡友專案，除了造福開車族不需挑選加油站，通通享有加油5％高額現金回饋外，並納入年輕族群最喜愛的網路購物與美食餐廳亦享有2.5％現金回饋，以高於市場普遍的現金回饋來滿足卡友在生活上各種場域的消費需求。活動指定通路合併計算回饋金，每戶每月回饋上限500元，詳細活動內容以高雄銀行網站公告為準。

高雄銀行新的一年優惠好康鼠不完，例如使用LINE PAY MONEY乘車碼搭乘高雄捷運，連結高雄銀行帳戶最高享50％ LINE POINT點數回饋，以及與各大行動支付業者合作推出各項優惠回饋活動，讓手機行動用戶對回饋更為有感。

高雄銀行與一卡通公司攜手合作，將於近期隆重推出全新的「一卡通聯名金融卡」，以高雄市政府吉祥物柴犬為設計卡面，結合高雄銀行金融卡與票證交通及支付功能，以提供客戶更便利的金融生活服務及更有利的通路消費回饋優惠。

(工商 )