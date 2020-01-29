疫情持續升溫，為因應國內口罩需求，不織布大廠康那香（9919）台南將軍口罩生產線已提前在初三復工，康那香指出，目前每天可生產21萬片的口罩，另外，2月初還會再增加2條生產，日產20萬片。

另外，不織布大廠南六（6504）指出，中國大陸平湖廠已接獲百萬包抗菌消毒濕紙巾急單；高雄生產線生產的不織布則是提供給濕紙巾、手術衣等廠使用。

康那香在台南將軍口寮廠有2條生產線，分別生產3D立體口罩及平面口罩，3D立體口罩只在附設的觀光工廠及官網販售，平面口罩則在各大通路上架。

康那香董事長戴榮吉29日指出，為了應付訂單需求，台南廠上百名員工初三就提前上班，加緊趕工忙個不停。

戴榮吉指出，目前公司生產線，每日產能20萬片口罩，其中，醫療用15萬片、PM2.5為6萬片。近期更將整理舊機器，2月初可再增加日產能20萬片。

在這幾天客戶追加訂單下，康那香指出，目前工廠訂單已經排到6月底。預期，到今年的夏天，疫情放緩後，急單才會減少，恢復正常訂單。

高雄生產線即將開工的南六指出，國內的生產線雖沒有直接生產口罩，不過有生產抗菌的濕紙巾，目前也有接獲很多訂單。

至於中國大陸平湖廠，南六指出，已接到很多的可抗菌消毒的濕紙巾訂單；但因當地政府規定，工廠必須要延到2月10日之後才能開工生產，因此，這些訂單也要等到生產線恢復之後，才能生產滿足客戶需求。

(工商 )