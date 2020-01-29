武漢肺炎疫情升溫，中國大陸湖北地區多處城市封城，亞泥29日指出，位於中國大陸湖北的二處生產工廠，目前生產線仍正常運作生產。廠區、生活區環境消毒殺菌及宣導防疫措施持續進行。

亞泥中國市場位於湖北的二處工廠，分別是武漢市新洲區陽邏經濟開發區的湖北亞東水泥，共有2套窯、位於武穴市田家鎮的黃岡亞東水泥，有1套窯。

據了解，亞泥中國大陸湖北廠的三套窯，每套窯的年產能都是300萬噸。

亞泥指出，位於湖北的二個廠的生產線仍在正常生產，但，目前因是大陸水泥市場的傳統淡季，又是春節假期，因此，市場需求較少，所以亞泥預期，營運受到的影響程度小。

亞泥指出，目前這二處工廠防疫用品「N95口罩、消毒藥水、酒精、額溫槍、免洗手液」等均已備妥，人員每日體溫檢測37.3度不得入廠並柔性勸離就醫，廠區、生活區環境消毒殺菌及宣導防疫措施持續進行。

不過，亞泥表示，對當地疫情發展態勢，後續還是會持續密切關注。

(工商 )