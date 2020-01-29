因應武漢肺炎疫情，國巨（2327）趕在收假日發布新聞稿，表示國巨蘇州廠、東莞廠將於2月10日復工，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，維持基本的生產運作；台灣總部及廠區營運不受影響，以下文國巨新聞稿全文。

因應武漢肺炎疫情，國巨公司除持續關注各項防疫工作事項外，並優先配合政府單位的防疫措施及規定，公司針對農曆春節假期結束後復工執行計畫如下：

一、台北營運總部及高雄生產廠區：1月30日（四）開始正常上班，總部及廠區營運不受影響。

二、蘇州與東莞廠區：配合延長農曆春節假期至2月9日（星期日），2月10日（星期一）開始正常上班；春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響。

由於終端需求持續增溫，國巨公司於農曆年節前即已積極招工及實施加班獎勵以提升產能，並鼓勵員工於農曆春節期間配合加班投入生產，藉以保持基本的營運產能。然因現階段需優先配合政府單位針對武漢肺炎的各項防疫措施及規定，公司除了盡全力讓此影響性降至最低外，待中國廠區全面正常復工後，公司將會更積極提升產能以滿足客戶需求，並以審慎樂觀態度正向看待業績及營運展望。

(工商 )