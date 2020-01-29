亞泥花蓮廠29日上午9時30分，三號窯預熱機5樓失火，廠方立即通知新秀消防隊進廠協助滅火，火勢迅速獲得控制，沒有人員受傷；亞泥花蓮廠長張志鵬指出，初步估計財物損失約30萬元，判斷起火原因為現場暫時堆放少量輔助燃料，因過年期間未使用自燃所致，目前三號窯暫時停止生產，預計一週後恢復生產。

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