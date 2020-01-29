亞泥花蓮廠備料場火災 災損30萬元 17:532020/01/29 工商 袁延壽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞泥花蓮廠29日上午9時30分，三號窯預熱機5樓失火，廠方立即通知新秀消防隊進廠協助滅火，火勢迅速獲得控制，沒有人員受傷；亞泥花蓮廠長張志鵬指出，初步估計財物損失約30萬元，判斷起火原因為現場暫時堆放少量輔助燃料，因過年期間未使用自燃所致，目前三號窯暫時停止生產，預計一週後恢復生產。 (工商 ) #亞泥 #花蓮廠 #三號 #暫時 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 初三搶口罩 田中口罩觀光工廠人潮擠爆 12:042020/01/27 生活 比產前還要瘦！黃小柔「3：2：1進食法」狠甩贅肉恢復少女身材 08:262020/01/28 星光 台南口罩工廠提前開工 年後日產量達85萬片 14:432020/01/28 生活 武漢肺炎爆口罩荒 新北開工日正常供貨 15:082020/01/28 生活 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 09:462020/01/29 社會 亞泥花蓮廠水泥窯失火 黑煙竄天 11:552020/01/29 社會 武漢肺炎恐衝擊中國汽車產量 16:012020/01/29 財經 武漢肺炎疫情升溫 黃偉哲初六開工日照常新春團拜 16:152020/01/29 政治 2020武漢風暴》口罩瘋搶！康那香訂單排到6月底 17:522020/01/29 財經 亞泥湖北廠 正常運作生產 17:522020/01/29 財經 財經熱門新聞 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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