選後宣布退出政壇的前總統陳水扁，臉書不再發文卻頻發標註文字的照片批評時政，今（29）日《陳水扁新勇哥物語》又貼出一張照片，圖中文字寫到SARS期間他未戴口罩是醫療小組跟專家建議，並特別對比時任台北市長的馬英九下令和平醫院封院，諷刺要多聽防疫專業指示。

照片上是陳水扁以總統府為背景的獨照，內文指出，不戴口罩是聽取總統醫療小組與防疫專家的專業建議，正如抗煞防疫國安會議的專家所說，和平醫院封院是不對的，應該是下令36小時大作戰，把被困在院內的人都救出來，才是尊重防疫專業下的指示。

照片發出後，有網友留言「總統是船長的概念，要穩定人心」、「政治人物沒有武漢旅遊史，不戴口罩是對的，戴就是噁心作秀」、「防疫應聽取專家之言，國家防疫從SARS整個情況學習到什麼才是應該書寫的重點」、「問題是馬英九居然在SARS中不因和平醫院錯誤的決定，仍讓他贏得總統大選！」種種留言，不但多是支持陳水扁言論，也多在消遣馬英九在最近武漢肺炎疫情上多次的言論。

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(中時電子報)