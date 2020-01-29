農曆春節將在今日收工，金融市場明日正式開市，據了解，趕在開市之前，在財政部責成之下，八大公股行庫經營高層在28日已提前召開防疫緊急應變會議，各大行庫的防疫會議是由總經理親自出面召集，並依照國庫署指示進行兩大決議，一是各行庫都組成「緊急應變小組」，二是「即時通報機制」，各行庫全面通令旗下合計近1,500家分行，一有員工疑似感染，必須立即通報該應變小組，財政部已要求八大行庫在28日傍晚6點半把各大行庫的應變措施全部交出書面報告給財部。

其中，八大行庫裡的大陸分行裡，土銀和台企銀在武漢設置分行，相關情況最引財政部關注。

據了解，財政部從大年初一開始，就要二家分行隨時通報武漢疫情的最新情況，以及當地台幹或其他員工在武漢當地的情形。根據兩家行庫目前掌握的狀況，尚無台幹或當地員工有傳出感染，而土銀有六名台幹在過年之前均未返台，全部留守大陸，目前武漢分行共有6名台幹、16名大陸當地的行員及聘雇司機，共22名員工，一切安全，但由於武漢可說是疫情第一線，且現在處於「封城」狀態，也因此財政部最關心這二家行庫海外分行的動向。

因為武漢肺炎已被視為繼2003年SARS以來全球最為嚴重的疫情，八大行庫旗下又有上達快1500家分行通路，因此財部不敢掉以輕心，除了轄下國安基金幕僚群緊急進入國安基金是否召開會議的「備戰」狀態之外，海關對各項防疫進口物資及需求進行緊急應變措施之外，也號令八大行庫集體投入防疫的備戰狀態。

根據多家行庫在28日的緊急應變會議結論，不僅八大行庫全面取消原訂的新春團拜計畫，包括合庫等在內多家行庫，對於原訂在二月上旬等近期內召開的全行國內外經理人會議，也全面改採「視訊會議」進行，不用再集中到總行，以避免到時候因為國內外、南北交通乘坐飛機、高鐵等大移動而造成感染機率升高。一位行庫主管私下就指出，召開全行經理人會議，倘若用集中總行的方式召開：「只要有一個人感染，接下來所有與會者，副總、其他分行經理、甚至連主持會議的董、總都得在家隔離」，等於到時候整個銀行的運作會癱瘓，與其如此，不如直接改開視訊會議。

而其他四大項攸關國內外分行緊急應變管理的SOP應變措施，包括了：

1、銀行員上班每天第一件事就是測量體溫，有發燒者馬上隔離。

2、營業大廳備好耳溫槍、消毒水，且勸說進來營業廳的客戶戴口罩。

3、大陸分行行長，以及海外分行的經理，全面回到其管理的海外分行坐鎮，指揮調度行內防疫管理及相關工作的進行；不僅大陸，由於其他國家包括美國、日本、柬埔寨等多個國家都已陸續傳出零星疫情，公股行庫在這些地方布點相當密集，因此全部的海外分行都要進入疫情備戰。

4、各大行庫旗下分行任何一家有傳出疫情，隨時要通報總行，且每日都要將通報結果匯總給財政部。

(工商 )