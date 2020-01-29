台股明日開市，國安基金已作好備戰，若台股因為信心危機而出現失序的狂跌，國安基金將隨時召開委員會議討論決議是否進場，甚至若股市跌幅過大，不排除當日就進場。

明日台股開市將是國安基金護市所要面臨的第一道關卡，但由於陸股尚未開市，且台股與陸股的連動性相當高，因此下一個國安基金面對挑戰的關卡，將是陸股開市之後的表現及對台股，乃至全球股市所產生的連動性，因此直接陸股恢復交易之前的這段期間，國安基金都將嚴陣以待。

國安基金雖然這段期間尚未開會，但是由副閣揆出任國安基金主委，且政府部會首長都是委員的國安基金，已早在年假期間就密集聯繫交換意見，採取多項沙盤推演措施準備必要時隨時出手。

國安基金執行祕書，也是財政部次長阮清華受訪時也呼籲投資人理性以對，他分析，台灣的基本面良好，包括台商資金回流以及外資投資等等，均對台灣經濟基本面發揮有力的加持；儘管美國道瓊指數大跌，不過阮清華也信心喊話，包括德國、英國、法國等股市日前下跌之後都已漸漸回溫，亞股包括日韓雖然表現不佳，但跌幅仍在一定的範圍，希望投資人對台灣股市要有信心，國安基金也會隨時對情勢密切關注。

國安基金是股市的最後一道防線，非到最後關頭不會出手，因此根據政院統合的跨部會「護市」步調，明日台股開市之後會先由其他政府基金，如中華郵政、勞退等政府基金伺機先行進場承接，所有政府基金都已進入待命狀態，隨時會作先鋒部隊進場，而公股行庫則是另一個後援部隊，不少行庫原本就打算在今年第一季新建置台股部位，倘若疫情影響台股讓行庫有低接空間，這波行庫擬進場加碼的部位，合計至少可望上看500億元。

國安基金最新評估認為，英國、德、法等股市都已回溫，且由於明日大陸股市仍休市，因此台股的跌幅應不至發生失序的重跌，但國安基金仍作好隨時開會的準備。

(工商 )