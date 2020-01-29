國民黨立委曾銘宗、陳宜民今日接受記者電訪，針對行政院長蘇貞昌下令管制口罩出口回應。曾銘宗說，基於人道關懷，且數量不多的情況下，國人買口罩送到國外疫區援助這有什麼問題？陳宜民更指出，其實台製高品質的口罩早就都賣到日本了。

行政院長蘇貞昌今日視察「中央流行疫情指揮中心」時表示，若有人想囤購口罩，趁機賣到國外發災難財或是買了要送到國外的，政府都要拿出辦法，行政院發言人Kolas說，有關口罩管制違規如何處理，詳情要問財政部、海關等單位。

曾銘宗表示，不管是口罩或防護衣，應確保國內優先供應，若供應量已經充足，再供給國外，這點是大家的共識，也沒有人會反對。但如果是個人行為，買來送到國外需求疫區，且數量不多的話，基於人道關懷，這又違反什麼規定？若政府要開罰，請具體說明到底違反什麼法律。

具哈佛大學公衛博士學位，且曾擔任高雄醫學大學副校長的陳宜民表示，武漢肺炎這波流行性冠狀病毒可能要到夏天才會減緩，我國要有長期抗戰的準備。

陳宜民認為，行政院應盡速協調各部會合作發揮防疫力量，像是科技部、教育部、國衛院等，裡面有很多都是世界級水準的國家隊，蘇貞昌應把格局做大，不要只會講口罩。

陳宜民說，也許製造的口罩品質有落差，但就數量來說，其實中國進口到台灣的口罩比台灣出口還多，台製口罩數量對中國來說根本可有可無，而且台製口罩品質最好的其實早就外銷到日本了，台灣也買不太的到。

陳宜民指出，若只靠口罩就能防疫，也未免太過微觀，行政院的思維還停留在單打獨鬥，但防疫應該要有地球村的概念，不然將來要如何重返聯合國行列？

針對蘇貞昌臉書貼了口罩禁止出口一個月的訊息，陳宜民批評，「選舉都結束了還在做政治表演」。與其有空貼這些，不如提醒民眾勤洗手，不要整天汲汲營營在口罩問題上。

(中時 )