因應大陸武漢肺炎疫情，國防部長嚴德發今（29）日與各軍司令部及作戰區高階幹部召開視訊會議，強調國軍務必要做好防疫整備工作，任何單位、營區都不能發生群聚感染事件，如有春節休假期間接觸自疫區返台或赴陸工作的親友，都應做好個人健康，嚴密防範疫情傳播在營區發生的機率。

嚴德發表示，國軍部隊是群聚團體，必須特別重視防疫工作，要求各級幹部應參考中央流行疫情指揮中心及軍醫局通報，配合政府政策，綿密防疫整備措施，同時教育官兵養成良好的健康衛生習慣，具備防疫常識，避免出入人潮眾多的場合，減少被傳染的機率，切勿因個人疏忽，使疫情進入營區。

為防治群聚感染事件，各單位人員進入營區前，必須先行量測體溫，營區內官兵每日應實施2次體溫測量，若出現發燒等徵候，應以「快速應變、快速處理」原則，立即送醫就診，並依規定完成通報。嚴德發隨後也前往三軍總醫院，指示醫院及軍醫局在第一線協助部隊落實防疫工作，院內醫護人員如有接觸患者，也應做好個人防護措施，避免疫情傳染。

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(中時電子報)