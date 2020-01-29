武漢肺炎疫情讓人聞之色變，但似乎不是每個人都當一回事，宜蘭縣有一對從武漢回台的年輕台商夫妻，在春節期間出外趴趴走，還自己在臉書PO出照片，引發網友公憤，宜蘭縣政府衛生局得知後立即會同警方前往居家訪視，並表示，王姓台商夫妻如未依規定配合辦理，將依傳染病防治法第三十六條及第七十條規定進行安置並處以罰鍰。

這對王姓台商夫妻相當年輕，在武漢封城之前搭機回台並返回宜蘭，還得意地在自己的臉書留言說：「春節不想串門，如何不失幽雅地拒絕？答案就是：我剛從武漢回來」。

但王姓台商並不是始終乖乖待在家中，更一度沒戴上口罩陪著家人出外用餐，這樣的行為不僅讓看到的網友擔心不已，更氣得大罵自私。

王姓台商的父親對媒體記者解釋說，兒子是在20日搭機返台，除了大年初一陪奶奶及家人出外到餐廳用餐，其他時間都待在家中，沒有網友所說「趴趴走」的情形，且至今兒子身體健康狀況良好，並沒有出現感染武漢肺炎的症狀，請大家放心，不用過度緊張。

宜蘭縣政府衛生局則是在29日緊急會同警方前往王姓台商家中做居家訪視，並透過新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心109年1月26日公告規定，目前具湖北省旅遊史無症狀者，依規定應進行主動檢疫每日一次，並由衛生及民政單位共同追蹤管理，未依規範者，則依法可進行強制安置事宜。

衛生局表示，由於王姓夫婦並未列民政單位追蹤關懷對象，如經查未依規定配合辦理，將依傳染病防治法第36條及第70條規定進行安置並處以罰鍰。

(中時 )