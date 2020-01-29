初五開工日，民眾從各地返回工作崗位，台中榮總精神部醫師任藍祚鴻表示，開工首日就有上班族到醫院門診報到，出現「收假症候群」症狀，上班感到頭暈目眩、四肢無力、注意力無法集中等症狀，另春節期間接收太多肺炎疫情資訊，「慮病症」患者激增，有焦慮、恐慌，坐立難安等現象發生。

台中榮總精神部醫師任藍祚鴻指出，「慮病症」是指一個人過分擔心自己身體狀況，疫情期間，不斷到醫院檢查，無法克制擔心自己生病，影響正常生活；隨武漢肺炎延燒，民眾聞疫色變，有人自主管理戴口罩上班，呼籲做好自我防護、心態調整，依照預防流感方式正確防疫，包括戴口罩、勤洗手，無須太過恐慌。

藍祚鴻建議，開工後若出現「收假症候群」，建議可以喝咖啡或茶提振精神，如果真的無法恢復元氣，中午休息時間不妨閉目養神，或短暫小睡片刻，對恢復精神有很大幫助，若適應障礙逾2周以上，必須到醫院專科門診進行心理諮商或相關藥物輔助治療等。

疾病管制署29日公布，目前8名確診個案狀況穩定、住院隔離，醫院及衛生單位持續進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作；8名確診個案接觸者總計460人，其中27人有症狀，通報個案中12例二採陰性，另5例一採陰性、10例尚無檢驗結果。

醫師呼籲，開工後盡量少到公共場所，戴口罩、勤洗手、或酒精消毒擦拭公共設施，因應年假結束，勞工重返工作崗位為避免接觸傳染風險，勞動部職安署呼籲事業單位提高警覺，加強感染預防相關措施；雇主不得禁止勞工戴口罩，若有感染之虞，需提供勞工個人防護具（如口罩），確保勞工安全健康。

(中時 )