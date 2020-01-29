兵家綺透露「兵」的姓氏十分特殊，充滿好奇心的她為了找出姓氏淵源，翻閱祖譜追溯到前兩三代的家族長輩，發現女方來自西拉雅族，她還特地到台南左鎮，也就是西拉雅族和漢人結合的發源地拜訪，「乾隆時期的漢人為逃避官兵追殺來台，才改跟西拉雅族同個姓氏，由此可知兵氏來自道地的台灣平埔族人。」她津津樂道地說在左鎮還有像是買和賣等其他的特殊姓氏值得去探究。

她仔細發現同樣姓兵的人在輪廓、五官上都十分深邃，家族成員又遍佈全台，「我碰到姓兵的八九不離十都是親戚哦！」她委婉地笑說雖有西拉雅族血統，但是對族內文化不甚了解，也感慨西拉雅族並沒有自己的文字語言和文化，倒是她分享一個趣事，相傳西拉雅族在腳指頭的最後一節都會分兩半，「兒時我總覺得指甲尾端長特別醜和過長，還拿刀子想要磨平磨光滑，怎料到長長後依舊突出兩節。」

她表示家族凝聚力特別高，光是自己家的兵氏支線，每次相聚至少都是兩到三桌起跳，「我也依稀記得小時候整個兵氏宗親曾相聚，差不多是七十幾桌唷！」喜愛料理的她在家族聚會也會親自下廚和做棗泥核桃糕給長輩吃，「適合給牙齒不好的長輩吃，口感也較軟，自己做低糖無負擔。」然而今年過年期間家中長輩身體不適，她則專心待在家照顧。

(中時 )