連日天氣濕冷低溫，今年春節連假賞屋人潮不如預期，卻來得精準。代銷業者表示，今年賞屋客大多在初三才冒出來，受氣溫影響，賞屋組數不如預期，不過剛性需求的買家各個精準，不乏出現當日、隔日下訂的買房快手。

北部代銷業者創意家行銷品牌公關陸宜指出，原本就預期今年過年連假不少民眾會安排長途旅行，所以多數個案選在初三營業，但由於連日天氣濕冷降低民眾出門意願，到初四才比較有明顯來人，且不如前幾年春節檔期的人潮來的踴躍，大概僅和一般周末不相上下，不過來客多已事先做過功課，下手速度快狠準。

陸宜指出，新北市新莊成屋案「幸福路上」有一對年輕夫妻趁過年找新房，想從台北男方父母家搬出，礙於預算考量，決定朝女方生長熟悉的新莊尋找適合物件，加上網路資料搜尋充足，因此一到案場即立馬下訂「888萬元含裝潢」的限量優惠戶；另一案例是一位住大安區的金邊台商，看到中正橋拆除，對永和房市信心加倍，也認同永和就是台北市蛋黃邊緣精華區，初二前往永和「勝開大地」賞屋，初三就回訪下訂，置產近3000萬元新房當新春新投資。

南部方面，據了解，南部第一大代銷上揚國際原本預估春節檔期旗下建案銷售業績將突破100件，但目前統計70多件。上揚國際公關行銷部總監彭子芳表示，春節期間有個案舉辦親子活動報名組數近百組，最後僅報到2成，武漢肺炎每天確診數持續增加，的確使得主打親子客層的建案受到不小影響。據現場銷售同仁反應，賞屋客沒有以往這麼多，但銷售狀況卻不差，出現的都是要買的，來客反倒變得更為精準。

彭子芳也分享，高雄市岡山「藏富市」地上權個案，有年約40歲左右阿根廷台商於初四前來賞屋，當日立即下訂2戶，據了解，因規劃退休而購入；另外，市區精華地段鼓山成屋案「美術皇居」春節期間共成交5戶、亞灣區「世界心」初四也端出單日成交9戶的好成績，楠梓區「達麗漾city2」及三民區「上東京」也於春節期間天天都有成交。雖不人潮熱度不如預期，但業績表現仍可接受。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)