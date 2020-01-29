因應即將開工開學，疾管署請專家出面說明，並提醒民眾在面對武漢肺炎疫情時該如何應對。(影/中時電子報FB)

武漢肺炎在台灣也不停延燒！台灣也出現本土病例。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，引起武漢肺炎的新型冠狀病毒和SARS有些許差異，雖然重症、致死率不如SARS，但是傳染力恐更厲害，甚至有症狀不明顯的情況可能傳染，如果變得類似流感，難以防範。

張上淳表示，台灣出現的首例本土個案是家庭內的傳播，夫妻兩人同在一個居住環境中，長時間接觸暴露，某種程度可以預期被傳染機率很大。

張上淳表示，距離外界知道這個新型冠狀病毒還不滿一個月時間，目前瞭解主要地區還是在大陸。但能觀察到新型冠狀病毒和SARS不一樣之處。

張上淳指出，SARS幾乎都會造成重症、肺炎的狀況，死亡率也是蠻高的。這次新型冠狀病毒看到輕症比例多，以我國的個案來說，8例也僅以1人有肺炎、其他則是歸類於輕症狀態。

張上淳說要注意在傳染力上來看，估算新型冠狀病毒的傳染例可能會比SARS更厲害。當年SARS很清楚的表現是發燒後才有傳染力，但目前看這次的新型冠狀病毒資料顯示，讓我們擔心是否在輕症或是症狀還不夠明顯的時後，就開始具有傳染狀況。張上淳說他們尚未有清楚的證據，但是觸診這些病患時，觀察其發病之前的接觸情形，讓醫護開始心存這樣一個顧慮。

(中時電子報)