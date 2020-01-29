一名王姓男子日前透過交友軟體結識女子糖糖（化名），2人相約汽車旅館按摩、卻一時「擦槍走火」，事後女方怒告對方性侵；王男在法庭上無奈說，從邀約至交易就懷疑遭到設局，法官審酌後發現，女子證詞反覆，又沒有力證據，一審判決男子無罪、可上訴。

王男表示，他以暱稱「草蝦」在網路上認識糖糖，知道她在高屏地區從事按摩行業，於是邀約對方進行4小時按摩，糖糖答應後，先透過友人開車從高雄載他至屏東汽車旅館，並告知先在房間等候，不知過了多久，等她返回房間，2人便自然發生關係。

事後糖糖說，當時她回到房間後因為太累而睡著，王男看她穿著暴露、心生淫念，趁她昏睡、意識模糊竟「霸王硬上弓」，事後因下體感到不適驚醒，因深覺受辱、於是報警逮人。

但王男回想當時狀況質疑，當時2人正在聊天，不到5分鐘她就眼睛閉著，正常人不會那麼快睡著，於是順勢發生關係，且那一刻還是雙手交疊；再把時間往前推，原本糖糖說人在高雄，後來又改口說在屏東市，當下就覺得怪怪的，她說要出車錢及旅館錢，這時候就覺得更有問題。

加上她口頭是說按摩，但有在做援交，1小時1000元，一進房就拿錢給她，後來順勢發生關係，「從原本性交易變性侵」，王男直言，整起事件根本是預謀。屏東地院法官審酌發現，糖糖從訂房日期及給付費用都說得含糊不清，且依現有事證難以認定有罪心證，因此一審判決王男無罪。

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(中時 )