武漢冠狀病毒似乎是2020年代第一場重大的健康危機，目前病例為4629例，106人死亡。大陸的公衛官員說，該病毒與SARS相比，潛伏期較長，人們可能不知不覺被感染，不過致死率明顯較低。有些人擔心此次疫病會不會像是1918年「西班牙大流感」那麼嚴重?應該是不至於，1918年的大流感是極其罕見的事例。

軍事網(Military.com)報導，發生在1918~1919年大流感，是是有史以來最致命、最廣泛的流行病，它正逢第一次世界大戰在歐洲肆虐之時，在全球各地傳播，使得它的病例消息被戰爭消息給遮蓋了，事實上，當年流感的嚴重程度一點也不比世界大戰來的小，根據疾病控制和預防中心的數據，到流感消失時，流感大約造成5億人被感染，至少5000萬人死亡，死亡率達到10%，是一場感染人數眾多、致死率又高的疫病，可以說是瘟疫。

現在已經知道，1918年的大流感，病因來自H1N1病毒，它不算罕見，但是在真正誇張之處在於，當年的H1N1能夠殺死原先健康的成年人，特別是在參戰的士兵們，而不是兒童或老人。事實上，1918大流感主要就是發生在擁擠的軍營和前線的戰壕，隨著戰地的移防，使得流感不斷散布，又因為前線物資缺乏，染病者沒有得到良好的照顧，也沒有隔離，疫期就在各國的忽視中肆虐。

在美國，有28％的人口被感染，造成67萬5千人死亡。美國原住民部落以及阿拉斯加原住民部落受到的影響尤其嚴重，整個村莊被摧毀。加拿大有5萬人死亡，而巴西有30萬人死亡，包括阿爾維斯總統（Rodrigues Alves）。

2009年，紐約大學醫學院四年級學生艾米莉·布雷德巴特（Emily Breidbart）所做的一項研究，1918年大流感之所以對青壯人口傷殺力如此強，是因健全的免疫系統過激反應所導致。通常流感病毒在進入肺部之前，就已被殺死，但1918流感並非如此。取而代之的是，病毒進入了呼吸系統，不可避免的與免疫T細胞攻擊，這些T細胞引發的免疫反應太過強烈。

「圍繞肺泡的微血管，因為免疫反應而擴張，希望來引來更多的白血球，同時T細胞的淋巴系統也起作用，會和細胞因子形成組織液。結果愈來愈多的液體進入肺中，傷害了肺泡內膜，肺部發生纖維化，以及更多的組織液。」

也就是說，致命的原因是肺部積水。因此，免疫系統越強大，能力越強，人體產生的組織液就愈多，然而殺死自己。反而是免疫反應較弱的人，不會因為過激的免疫作用而逃過一劫。

這種自我毀滅的行為現在被稱為「細胞因子風暴」，在SARS病例中也有出現，也是這些經驗，醫生找出治療的方式。

1918大流感的影響是深遠的，從此各國都會關心流感的疫情，另外就是公衛習慣深植人心，包括勤洗手、出門戴口罩等，再來就是和預防流感的疫苗的重要性。

(中時電子報)