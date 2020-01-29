埔里鎮牛耳藝術渡假村的雕之森樹屋餐廳中，就有大樹貫穿屋頂，用餐在樹下，是名副其實的樹屋；餐廳沒有菜單，曾經擔任國宴主廚的劉恒宏，運用在地生產的茭白筍、香菇、紅玉雞等食材入菜，巧妙手藝讓人驚喜連連！
牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松，蒐集大量素人藝術家林淵的石雕作品，在園區各處都可以欣賞拙趣樸實的石雕；而且園區遍植油桐，每年油桐花開之際，舉辦桐花季更是首開全國風氣之先。
雕之森樹屋餐廳是在樹下搭設的建築物，矗立在餐廳中的大樹，充滿大自然的趣味，更是賓客到訪時必定參觀的地方。
劉恆宏曾擔任南投縣觀光美食協會理事長，還曾受邀赴美國當私人廚師，回到埔里後，除了嚴選世界頂尖食材，更致力發揚在地食材特色，一杯清爽香郁的香菇汁，就讓人大開眼界！他還選用在地生產的香草筴、以紅玉紅茶飼養的紅玉雞、剌蔥、巴西蘑菇、罕見的莎梨橄欖食材，加上精巧的烹調手法和創意，在色香味之外，又增添賓客席間討論的話題。
劉恒宏表示，南投縣很多農產品是國內五星級、甚至米其森餐廳選用的食材，在地、新鮮有特色，也符合食在地、食當季的食物里程概念，非常值得推廣，讓大家品嘗在地好滋味。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。