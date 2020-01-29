雕之森樹屋餐廳，感受大樹下用餐的樂趣。（廖志晃攝）

國宴主廚劉恒宏，精選頂級食材入菜。（廖志晃攝）

埔里特產玫瑰花瓣，也成桌上佳肴。（廖志晃攝）

來自日本的鮭魚卵和南投山藥的邂逅。（廖志晃攝）

嚴選食材烹調出在地好味道。（廖志晃攝）

雕之森樹屋餐廳在樹林中，餐廳中有大樹！（廖志晃攝）

埔里鎮牛耳藝術渡假村的雕之森樹屋餐廳中，就有大樹貫穿屋頂，用餐在樹下，是名副其實的樹屋；餐廳沒有菜單，曾經擔任國宴主廚的劉恒宏，運用在地生產的茭白筍、香菇、紅玉雞等食材入菜，巧妙手藝讓人驚喜連連！

牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松，蒐集大量素人藝術家林淵的石雕作品，在園區各處都可以欣賞拙趣樸實的石雕；而且園區遍植油桐，每年油桐花開之際，舉辦桐花季更是首開全國風氣之先。

雕之森樹屋餐廳是在樹下搭設的建築物，矗立在餐廳中的大樹，充滿大自然的趣味，更是賓客到訪時必定參觀的地方。

劉恆宏曾擔任南投縣觀光美食協會理事長，還曾受邀赴美國當私人廚師，回到埔里後，除了嚴選世界頂尖食材，更致力發揚在地食材特色，一杯清爽香郁的香菇汁，就讓人大開眼界！他還選用在地生產的香草筴、以紅玉紅茶飼養的紅玉雞、剌蔥、巴西蘑菇、罕見的莎梨橄欖食材，加上精巧的烹調手法和創意，在色香味之外，又增添賓客席間討論的話題。

劉恒宏表示，南投縣很多農產品是國內五星級、甚至米其森餐廳選用的食材，在地、新鮮有特色，也符合食在地、食當季的食物里程概念，非常值得推廣，讓大家品嘗在地好滋味。

(中時 )