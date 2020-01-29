大陸武漢肺炎疫情升溫，30日為開工日，台中市府總動員，包括第一線接觸洽公民眾服務人員將佩戴口罩，市政大樓全面展開消毒作業，備妥額溫槍、乾洗手液等用品，供洽公民眾使用。

市府表示，已通知畜禽飼養埸、各農漁畜產批發市埸加強消毒；老人福利與身障機構加強防疫；國民運動中心、運動公園、游泳池等場館加強消毒清潔，降低疫情風險。

衛生所工作人員上班時間必須戴口罩，各衛生所入口處安排工作人員測量體溫及詢問旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，如有湖北或大陸其他地區返國出現發燒、呼吸道症狀者，立即協助民眾佩戴外科口罩，引導至不會與其他民眾接觸的空氣流通空間，安排轉送就醫。

針對公車業者，交通局要求駕駛員及站務員，全程佩戴口罩執勤，宣導勤洗手，台灣燈會副燈區接駁車服務人員防疫比照市公車辦理。

運動局通知國民運動中心、運動公園、游泳池等委外及自營運動場館，第一線服務人員務必戴口罩，每日每小時使用稀釋漂白水或濃度70％以上酒精，對各項器材進行消毒。

祕書處針對市府使用接觸頻繁的電梯按鈕、水龍頭及門把，提高消毒頻率為每小時一次，員工餐廳提早進駐整備，進行櫃位、用餐區全面消毒，工作櫃位員工工作前均量測體溫、雙手消毒，全程戴口罩服務民眾。

(中時 )