新竹縣政府-「職人精神」打造路平。(影/hchg100 YT)

新竹縣政府去年底投入1.7億，啟動「路平專案」，改善縣內58處不平整路段，今年持續編列1.7億自籌款，用於提升道路品質，並以「職人精神」打造高品質瀝青路面，工務處也特別為此拍攝影片，期望改善後的道路，經得起人、車考驗。

新竹縣長楊文科表示，路平專案用於改善長期路不平的道路，以及路面人孔蓋銜接處凹凸不平問題。工務處長林鶴斯表示，去年改善道路包含縣道及13鄉鎮道路，為了降低交通衝擊，在流量大的路段如興隆路三段、縣道122線竹東段及120線竹北段等，均以夜間、假日施工為主，工程也由政風處共同監督，落實三級品管制度。

為了提升道路品質，工務處針對路基不良路段以拌合水泥強化基底，延長道路使用年限，另外以瀝青混凝土採「粗粒料級配」，用於重車往來的密集路段。此外還於鋪面銜接處加強噴灑黏油，提升道路壽命，施工後的道路，也由財團法人全國認證基金會所認證的合格實驗室，進行平坦度、厚度、壓實度檢驗。

工務處也表示，今年將持續改善13鄉鎮道路不平整，和使用年限將近的道路、人孔蓋銜接處凹凸不平處。工務處也推出「路平專案影片」，讓民眾可以透過影片，了解工務處、施工單位以職人精神改善路面問題的用心。」

(中時 )