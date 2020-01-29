嘉明湖步道降下瑞雪，成為一片銀白世界，山屋管理員清除積雪。（山友陳哲源提供／楊漢聲台東傳真）

連日的低溫加上足夠水氣，嘉明湖國家步道於28日凌晨開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋到嘉明湖3340公尺，步道自3.5公里處以上路段及山屋都被皚皚白雪覆蓋，形成一片銀白森林美景。

有天使的眼淚美稱的台東南橫嘉明湖，在每年元旦過後都會靜山（封山）2個月，但卻引來山友反彈，質疑封山的必要性，今年首次暫緩靜山，28日清晨嘉明湖降下瑞雪，果然被幸運山友一舉「捕獲」，拍下這美麗景象。

林務局台東林管處表示，由於向陽山屋附近積雪量不大，29起天氣放晴，向陽山屋周邊已開始融雪，嘉明湖山屋因位於較高海拔地區，積雪仍有45公分深，依據中央氣象局預報資料低溫仍將持續數日，

台東林管處呼籲近期要前往嘉明湖山區登山健行的民眾，仍應備妥雪地裝備如頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠保暖等雪攀裝備，並應檢視自身雪地攀登經驗與能力，以確保登山安全。

台東林管處再次提醒，氣溫持續偏低，嘉明湖國家步道路面岩層極易結冰濕滑，無雪地攀登經驗者請勿貿然上山；該處也將於嘉明湖國家步道登山服務站實施雪地登山宣導措施，步道訊息將隨時更新於官網、相關臉書粉絲專頁，請登山的民眾持續關注相關訊息。

(中時 )