開工在即，新竹市政府為了因應武漢肺炎疫情，30日起第一線工作人員將配戴口罩，市轄室內公共館舍也將配備乾洗手，並取消走動式拜年行程，全面防疫，也讓洽公民眾、工作同仁可安心。

新竹市長林智堅表示，防疫視同作戰，全力守護市民健康，市府也全面盤墊各局處口罩存量，確認可供給與民眾有接觸機會的第一線同仁，開工時由衛生局統一發放，包含區公所、衛生所櫃台人員及志工、勞檢人員、警察、停車場管理員、垃圾清運人員等。

新竹市衛生局表示，衛生局與消防局保持密切連繫，遇疑似個案需轉院將協請載送轉診，並掌握醫院最新隔離病床數及病人狀況，可即時應變，衛生局也呼籲，提醒民眾若有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，請立即配戴外科口罩，並與衛生局連繫，就醫務必主動告知旅遊史、職業暴露。

另外，衛生局也提醒民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所。民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，可撥打疫情通報及諮詢專線1922，或至疾病管制署全球資訊網查詢。

(中時 )