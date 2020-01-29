刮刮樂成為台灣人每年必做的春節過年運動，街頭巷尾的彩劵行在春節期間都充滿人潮，就有刮刮樂達人在網路上分享心得，哪款刮刮樂最好回本、最好玩，結果他表示這款新年推出的千元刮刮樂回本率最快。
有愛玩刮刮樂的彩劵行業者在刮刮樂臉書社團分享自己的心得，他表示「今年刮刮樂總體檢，就屬這一款最好玩『1,200萬大吉利』，回本率最快。」
他表示，這款千元刮刮樂一張1000元不會太貴，刮起來不像2000元這樣傷荷包，加上又有很多的機會拚出大獎，是今年可以衝一下的熱銷款。
(中時電子報)
刮刮樂成為台灣人每年必做的春節過年運動，街頭巷尾的彩劵行在春節期間都充滿人潮，就有刮刮樂達人在網路上分享心得，哪款刮刮樂最好回本、最好玩，結果他表示這款新年推出的千元刮刮樂回本率最快。
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他表示，這款千元刮刮樂一張1000元不會太貴，刮起來不像2000元這樣傷荷包，加上又有很多的機會拚出大獎，是今年可以衝一下的熱銷款。
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