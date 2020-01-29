為因應武漢肺炎疫情升溫，高市府防疫指揮中心繼大年初一率先全國提升「一級開設」後，高雄市長韓國瑜今（29）日下午4時主持第二次應變會議，會後針對「口罩禁出口」爭議，他直說，硬性規定口罩不能出口，「我個人覺得未必是一個很聰明跟智慧的決定」，若行有餘力有多餘物資可對外協助，防疫應該不分國界。另外，為防堵疫情擴散，「高雄富邦馬拉松」也確定喊卡。

目前各地口罩供貨吃緊，韓國瑜表示，這兩天調查高雄大概有8家口罩工廠，目前連絡上其中1家，其1天可生產4萬片，若全部工廠都開的話，1天預估可生產10萬片，這幾天為何會感覺供貨不足，就是因為運輸系統沒有搭配上，過完年後相信會趨近正常，他也交代高市府消保官針對口罩價格有無不合理及囤積調查，若遭查獲一定會嚴查、嚴辦。

行政院長蘇貞昌日前宣布禁止口罩出口1個月，隨後持不同意見表態的藝人紛紛挨批，引發正反兩極意見。對此，韓國瑜提到，如果自台灣的口罩，確定是夠的話，現在地球村時代已經來臨，周邊的國家如有需要口罩，站在人道的立場，我們政府當然應該幫助。

他說，前提是要確保台澎金馬口罩夠用，倘若周邊國家地區因為有我們各方面的協助，使其防疫能力增強，從另外角度來看，也是在保護台灣，所以他覺得硬性規定口罩不能出口，個人覺得未必是一個很聰明跟智慧的決定，先調查國內夠不夠，如果行有餘力，有多餘的物資，然後對外來協助，他相信這是一個大家緊緊命運相同的地球村時代，防疫不分國界，

韓國瑜表示，燈會今晚開幕，還是歡迎海內外所有好朋友都來高雄參觀，現在高雄是一級防護，遵照SOP標準防疫動作，呼籲市民朋友及觀光客不必過度恐慌。

高雄市目前有兩例確診武漢肺炎，為全台首例設籍在高雄的女台商外，還有50多歲男台商。衛生局掌握，目前轄區共有67位市民需要居家隔離，後續將持續關懷及監測體溫。

(中時 )