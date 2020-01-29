將防疫視同作戰的鴻海日前成立「防疫指揮中心」，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，除每日召開防疫連線會報外，也嚴令各大陸廠區全力配合大陸各級政府單位作戰防疫。

鴻海指出，員工是集團最重要的一部分，保護員工的安全亦為集團最重要的任務之一，基於此原因，鴻海集團決定所有由大陸返回台灣之員工暫緩回赴大陸廠區，改為在台辦公，從武漢返台之員工則繼續居家檢疫，無須出勤。至於大陸各廠區，暫均維持春節期間留守值班之必要人力，除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至2月10日才全面復工，同時也將持續進行園區全面消毒防疫、部署防疫物資、宣導健康衛生需知，並設立員工愛心觀察區等。

鴻海強調，之前集團即曾有成功對抗SARS的經驗，深知如何照顧員工健康，與機動調整生產排配，讓員工健康與客戶需求同時兼顧，這次防疫，集團不但有決心也有信心，會與員工一起攜手共同全方位妥善防疫。

(工商 )