這幾日大陸冷氣團來襲低溫降雨報到，再加上武漢肺炎侵台，不少民眾春節連假不如前幾年活躍，趴趴走的意願大幅降低。假使今天錯過了前往財神廟補財庫的好時機，想要2020年財源廣進，接下來還有5個時機點千萬別錯過！
一般來說，補財庫的最佳時機包括農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、三月十五日武財神聖誕，以及三官大帝聖誕的農曆正月十五、七月十五、十月十五。也就是說，錯過了今日，今年想補財庫還可以選在國曆的2/2、2/8、4/7、9/2、11/29等5個時機點。
關於補財庫有許多說法，有些信眾認為不是拜一次就大功告成，所以每個月都進補，甚至有做生意、開公司的人，每月2次補財庫儀式，以保證財源滾滾。無論如何心誠則靈，一般民眾選在上述這些日子拜財神、補財庫即可，惟須注意的是時間最好在早上，最晚末超過下午2點。
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(中時電子報)
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