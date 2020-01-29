今天是年假最後一天，真的武漢疫情蔓延，蔡英文總統今在臉書表示，要再次重申：中央政府會跨部會總動員，全力支援防疫工作，確保國人的健康及安全。「我也要呼籲每一位國民，我們都做好個人的衛生管理，保護自己也保護家人。」

總統臉書指出，今天是初五開工日，也是年假最後一天，大家有好好把握跟家人朋友團聚的時光嗎？「我想特別謝謝在新年期間犧牲假期、堅守崗位的防疫人員，感謝你們共同確保了防疫工作的執行。我也要謝謝國軍、警察、消防、海巡弟兄姊妹」，因為有「四大天王」當大家的靠山，台灣才能一切平安。「謝謝每一位守護我們的台灣英雄」。

總統說，明天是年後第一個上班日，針對大眾運輸、公眾集會及各級學校，中央流行疫情指揮中心都已經制定出相關的防護建議指引。

她要再次重申：中央政府會跨部會總動員，全力支援防疫工作，確保國人的健康及安全。我也要呼籲每一位國民，「我們都做好個人的衛生管理，保護自己也保護家人」。

總統表示，開工後，不論在哪個崗位，都要繼續努力、團結打拚。就像我在新年福袋上寫的，只要攜手同心，台灣就會大步前進！

(中時 )