油價週三連續第二日上漲，在為期五天的暴跌後進行了彌補，因有傳言稱石油輸出國組織(OPEC)可能會在武漢肺炎損害需求的情況下延長石油減產，而數據顯示美國庫存下降有助於穩定價格。

格林威治標準時間07：30，布蘭特原油期貨價格上漲58美分，或1％，至每桶60.09美元。美國原油上漲55美分，或1％，至每桶54.03美元。

受病毒從大陸傳播的衝擊，金融市場正試圖評估經濟影響，死亡人數上升至132人，航空公司減少了飛往大陸的航班。

能源研究機構ING Research在一份報告中表示：「自上週二以來的價格走勢，確實表明市場受到需求減少的影響。」該行表示：「市場最大的未知數是，出行限制將實施多長時間，而且往後可能會變得更加嚴格。」

在英國警告除了進入該國的基本旅行以外的其他所有警告之後，英國航空公司暫停了往返大陸大陸的所有直航，並且由於航空公司取消了轉機，亞洲的航空燃油需求也出現了下滑。

OPEC消息人士稱，OPEC希望將減產至少延長至3月的6月，如果該病的傳播大大減少了大陸對石油的需求，OPEC可能會進一步減少減產。

OPEC和包括俄羅斯在內的盟國一直在試圖穩定油價，原因是人們對全球需求前景和供應增加，特別是美國以外的供應增加表示質疑。OPEC一位消息人士告訴路透社：「進一步擴展或是進一步削減都是可能的。」消息人士稱，武漢肺炎對石油需求的任何影響在未來一周可能會更加清楚。

美國石油協會（American Petroleum Institute）週二公佈的數據顯示，上周美國原油庫存減少了430萬桶，而分析師的預期為增加48.2萬桶。

(中時電子報)