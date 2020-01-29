蔡英文的論文門不隨著總統大選落幕而結束，仍緊咬論文爭議的旅美教授林環牆，今天轉貼美國史丹佛大學石毓智教授的貼文指出，蔡英文的母校康乃爾大學法學院，認定蔡英文在倫敦政經學院(LSE)獲得博士學位，反而凸顯蔡目前所面臨危機的嚴重性。

石毓智教授的文章指出，在康乃爾法學院的網站1月24日發布的新聞，凸顯蔡英文博士門的危機。總統大選一個星期後，LSE在校網上只發了一則新聞稿，緊接著校友會又根據這則新聞發了一個賀文，他們都是只承認蔡英文為他們「Former LSE PhD Law student（博士生）」，疑否認蔡英文曾在LSE獲得博士學位。這大概讓蔡英文感到十分不安和緊張，所以大選兩星期後才找原本沒有多少關係的康乃爾大學法律學院來補救。

石毓智說，康乃爾大學法律學院發了一則過時的「新聞」，其中有一段：蔡英文只在康乃爾讀了一年書，而且只是獲得康乃爾專為外國學生開設的一年期碩士學位。蹊蹺的是，康乃爾大學法律學院的新聞稿，還特意說明蔡在LSE獲得博士學位，康乃爾大學法學院有認定蔡英文這個資格的權威嗎？

石毓智點出，蔡博士門的核心問題，是蔡英文是否獲得LSE博士學位，這事攸關蔡英文和其政府的誠信、生死存亡的大事。現在的情況是，LSE官方不發賀電，疑只承認蔡曾是他們的博士生，不承認蔡英文獲得博士學位。因此出現康乃爾這則新聞，正凸顯蔡英文目前所面臨危機的嚴重性。

(中時電子報)