明天（30日）即將開工，不少民眾把握最後的春節假期，到旅遊景點走春、收心，為下個年度繼續努力。不過卻有網友卻在開車行經彰化時，竟發現有一大條排隊人龍，甚至看不見隊伍尾端。但這景象並不是民眾在排隊搶限量商品，而是一群心急如焚的人排隊在工廠門口搶購口罩的驚人畫面。

網友開車經過彰化一處口罩工廠時，竟看到門口大排長龍，排隊民眾綿延不絕，甚至在轉彎到下個路口都見滿滿人群，人龍深不見底。（摘自爆怨公社）

在臉書《爆怨公社》上，有網友開車經過彰化一處口罩工廠時，竟看到門口大排長龍，排隊民眾綿延不絕，甚至在轉彎到下個路口都見滿滿人群，人龍深不見底。原來是因為過年期間正值武漢肺炎疫情逐漸竄升，民眾口罩需求量大增，在市場處處缺貨情況下，輾轉赴口罩工廠直接購買。這景象令原PO表示「彰化最夯景點，口罩（工廠）在彰化，是都沒地方買了嗎」？

發文一出，許多網友都被這恐怖排隊人潮給驚呆，直呼「太扯了」！有內行人指出，這都是因為台灣口罩工廠設在彰化一代，因為疫情擴散，台灣心型冠狀病毒確診數量不斷增加，民眾開始惶恐買不到口罩，恐被傳染，萌生出「直接到製造端購買」的心態。

另外網友指出，其實民眾不需要太過恐慌，這都是因為過年間許多口罩工廠尚未開工，待春節過後，口罩工應量絕對充足，別因為一時緊張，造就口罩之亂。

不少網友則是以數落心態來看待，認為「這麼多人擠在一起，感染機會更大」、「是觀光工廠嗎」、「沒想到除了雞排、服戴，排口罩也很驚人」，更有人指出台灣民眾這一缺點，「499電信之亂、好市多濃奶茶之亂，衛生紙之亂，台灣人什麼都愛搶，沒啥好意外的」。

(中時電子報)