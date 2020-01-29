交通部長林佳龍表示，由於燈會將瞬間湧入及湧出人潮，期待市府務必做好公共衛生與交通接駁疏運。（交通部提供／陳淑娥台中傳真）

台灣燈會后里燈區將在2月8日登場，交通部長林佳龍29日視察整備情形，林佳龍表示，中央燈區工期順利，觀光局也做好武漢肺炎因應準備，由於燈會將瞬間湧入及湧出人潮，期待市府務必做好公共衛生與交通接駁疏運。

林佳龍今日上午開完疫情應變指揮中心會議後，下午率觀光局長周永暉、副局長周廷彰等人前往視察中央燈區籌備狀況，聽取簡報並慰問春節期間辛勤施工的工作人員。

林佳龍指示同仁，燈會為開放燈區，一定要做好各種因應武漢肺炎應變措施，並配合衛福部疾管署應變中心指示；他也提醒，務必確保園區公共衛生品質，特別是目前規畫流動廁所恐有不足，指示觀光局轉請台中市府，在開燈前妥善處理。

林佳龍表示，由於后里森林園區非開闊地，屆時會有瞬間人潮湧入與湧出，對地方交通疏運挑戰較大，期待市府可以做好交通接駁，中央也會盡全力協助。林佳龍也從主燈循花馬道前往后里火車站視察。

台鐵台中運務段段長蘇震霖說，將引導賞燈民眾從西站出、東站入，將人潮分流紓解后里火車站的壓力；此外因應燈會人潮也特別啟動第三月台，若旅客太多時將適時啟動備用車輛，隨時疏運旅客。

因近期武漢肺炎疫情加劇，觀光局指出，除要求工作人員全程配戴口罩外，也將於燈會出入口、交通接駁站、救護站及服務台，準備乾洗手、口罩供民眾使用。

設計主燈「森生守護-光之樹」林舜龍老師、設計副燈「爵士好鼠喜迎親」藍永旗老師，現場帶領林佳龍走近幾近完工花燈中，並解說創作理念，觀光局指出，中央燈區工進順利，預計2月2日可完工。

(中時 )