「我國口罩最大產能是每天2000多萬只。」大陸工信部部長苗圩近日曾在天津提出此一數據。陸媒報導，隨著武漢疫情擴散，身為全球最大的口罩生產、出口國，中國的年產量約占全世界的50％，但因春節期間停產，導致市面上出現口罩短缺的現象。

日前有陸媒報導，目前天津泰達潔淨材料有限公司的口罩過濾材料日產能達10噸，可供生產700萬到800萬片口罩；截至1月26日，湖北省仙桃市已有35家企業啟動生產線，日生產口罩270萬片。目前大陸一天即可生產約1730萬片口罩，已近乎工信部預估的最高產能。

至於口罩短缺的原因，上海市經濟和資訊化委員會表示，原因在於春節放假停產。相關生產企業絕大部分已停產放假，工人返鄉、原料停供、物流停運。即使緊急召回員工，恢復生產也需要週期；從生產到上市、讓民眾戴上，中間仍存在著多道程序。

大陸業界人士並指出，口罩存在有效期限，無論廠商或醫院，在非特殊情況時期，均不會有大量的囤貨庫存。

(旺報 )